Europa se sancționează singură. Criza oțelului îngroapă construcțiile Conflictul ruso-ucrainean, pe de o parte din cauza razboiului din Ucraina, pe de alta parte din cauza embargoului impus Rusiei, a mai provocat o criza majora, care nu poate fi depașita. Ramase fara minereul de fier din cele doua țari, țarile europene nu mai pot produce oțel, fara de care sectorul construcțiilor nu poate funcționa. […] The post Europa se sancționeaza singura. Criza oțelului ingroapa construcțiile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

