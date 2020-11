Stiri pe aceeasi tema

- Cu restrictii ce vizeaza reuniunile de familie, recomandari ce privesc evitarea imbratisarilor si o rugaminte politicoasa adresata lui Mos Nicolae de ''a pastra distanta'', Europa se pregateste pentru primul Craciun din timpul pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Guvernele…

- Pesta porcina africana și, mai nou, pandemia de Covid 19 au inchis targurile. Specificul targurilor in aceasta perioada include și comerțul cu porci sau cu carne de porc. Daca nu se mai pot intalni comercianții cu cumparatorii in targ, ei s-au mutat in online. Astfel, apropierea sarbatorilor de iarna…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca depun cererea de avizare la autoritațile americane competente, la FDA.Și in Europa este prevazuta o autorizare accelerata. Distribuirea vaccinurilor anti-COVID va incepe luna viitoare și se anunța un potențial uriaș pentru producatorii de camere frigorifice. The post…

- La nivelul unitații medicale au fost demarate o serie de lucrari de amenajare pentru a se asigura confortul pacienților și aparținatorilor care vor ajunge la spital in perioada urmatoare. Pandemia de Covid-19 a determinat o serie de schimbari la nivelul unitaților medicale, in curțile carora au parut…

- "Saptamanile care urmeaza vor fi dure", a spus seful guvernului, anuntand extinderea interdictiei de circulatie care va fi valabila intre orele 21.00 si 6.00. In Franta au fost inregistrati mai mult de 34.000 de morti din cauza Covid-19. Peste 26.000 de noi cazuri au fost recenzate in 24 de…

- Comunitațile de romi din Bulgaria au fost stropite cu dezinfectant de avioane folosite in agricultura pentru a impraștia insecticide, in contextul in care numarul cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus a crescut in aceasta țara. In Slovacia, satele locuite de romi au fost singurele in care testele…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a subliniat marti ca reintoarcerea la perioada de izolare totala, pe care o preconizeaza deja unele tari din Europa in fata cresterii numarului de cazuri de COVID-19, trebuie sa fie "ultima solutie" in actuala lupta impotriva pandemiei de coronavirus, relateaza…

- Pandemie coronavirus. "Restrictiile mari de miscare care tin multa lume in casa si limiteaza multora posibilitatea de a merge la lucru si a socializa trebuie sa fie ultima solutie atunci cand vine vorba de prevenirea COVID-19 si evitarea saturarii sistemelor sanitare”, a declarat Tarik Jasarevic, purtatorul…