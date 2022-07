Stiri pe aceeasi tema

- Franta se confrunta de o saptamana cu un val de caldura care a provocat incendii de proportii in sud-vestul tarii. Oamenii si-au amintit de canicula din 2003, care a provocat 15 000 de morti in Franta. Dar cel mai crunt val de caldura inregistrat vreodata in Franta, soldat cu peste 46.000 de morti,…

- Prețurile gazelor naturale din Europa sunt inca cu mult sub maximul istoric stabilit in martie. Cu toate acestea, sapați puțin mai adanc și veți descoperi o perturbare mai prelungita decat au anticipat piețele imediat dupa declanșarea invaziei ruse, scrie Bloomberg.

- Caldura intensa din cea mai mare parte a Europei a dus la doborarea unor recorduri de temperatura in luna iunie, de la Cercul Arctic pana in Africa de Nord, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Grecia va fi lovita in urmatoarele zile de un val de caldura, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, dupa o serie de ploi nespecifice care au cazut recent in mai multe regiuni ale tarii, a anuntat luni Serviciul national elen de meteorologie, relateaza DPA, citata de Agerpres . Potrivit meteorologilor…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in urmatoarele zile, in Romania, vremea se va incalzi semnificativ. Este posibil sa apara precipitații in mai multe regiuni, iar in a doua saptamana se va raci, iar la munte, temperaturile vor cobori noaptea sub pragul de inghet. Potrivit specialiștilor…

- Șeful transportatorilor de gaze din Europa transmite un avertisment pe fondul absenței gazelor din Rusia și a creșterii prețurilor. Europa se va confrunta cu o criza profunda, iar oamenii ar fi nevoiți sa reduca drastic caldura in casele lor, este de parere Torben Brabo, care este și președintele Gas…