- Romania celebreaza pe 9 mai Ziua Europei, dedicata unitatii europene. In fiecare an, in aceasta zi, se sarbatoreste pacea si unitatea in Europa. Ziua are dubla semnificatie pentru romani, fiind si Ziua Independentei de Stat a Romaniei. De asemenea, pe data de 9 Mai, Rusia sarbatorește victoria din…

- Spre deosebire de gaze, unde ne putem asigura consumul din productia interna in sezonul cald, Romania este dependenta de titeiul din import in proportie de 70%. Embargoul asupra petrolului rusesc ar putea aduce preturi mai mari la carburanti in toata Europa.

- Moscova a anunțat Polonia și Bulgaria ca, incepand de astazi, va opri livrarile de gaze naturale, dupa refuzul acestora de a face plațile in ruble pentru gigantul energetic rus Gazprom in ruble.

- Europa discuta o a șasea runda de sancțiuni impotriva Rusiei, inclusiv asupra pieței energetice rusești, au declarat un oficial de top al Comisiei Europene și ministrul de finanțe din Lituania, conform CNN. Comisarul european pentru comerț, Valdis Dombrovskis, a declarat ca unul dintre aspectele…

- Calitatea nu inseamna intotdeauna sa cheltuim sume exorbitante pentru produsele preferate. Grija pentru pielea noastra a devenit accesibila, grație unui brand romanesc, care a reușit sa presare in cremele și serumurile sale un strop din secretele frumuseții. Momirov Cosmetics aniverseaza trei ani…

- Virgil Popescu a anuntat ca i-a transmis, miercuri, ministrului Energiei din Israel ca Romania este interesata de diversificarea surselor si a rutelor de aprovizionare a gazelor naturale, de investitii pe care sa le faca companiile din Israel in tara noastra. Karine Elharrar i-a comunicat ca Israelul…

- Odata cu declanșarea invaziei rusești in Ucraina s-a pus clar problema dependenței de gazele rusești. Și nu este vorba doar de Europa in general, ci și de Romania. Recent, statul roman a anunțat o planificare de a utiliza gazele ca intermediar in tranziția catre energia regenerabila. Invazia Rusiei…

Rusia a declarat ca nu va intrerupe inca exporturile de gaze catre Europa, in contextul unei dispute legate de cererea sa de a fi platita in ruble, transmite BBC.