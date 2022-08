Stiri pe aceeasi tema

- Prețul gazelor naturale a crescut luni cu 15%, pana la 281,86 euro pe MWh pe bursa de profil din Olanda, in vreme ce echivalentul britanic s-a scumpit cu 16% luni, scrie Bloomberg . Majorarea vine dupa ce Moscova a anunțat ca va inchide o conducta importanta, ducand la temeri privind alimentarea cu…

- Livrarile de gaze rusești catre UE prin gazoductul Nord Stream 1 vor fi intrerupte timp de trei zile, din 31 august pana pe 2 septembrie, pentru „mentenanța”, a anunțat vineri, 19 august, concernul rus Gazprom, relateaza AFP cu referire la Hotnews . „Este necesar sa se efectueze mentenanța la fiecare…

- Livrarile de gaz rusesc catre Europa prin gazoductul Nord Stream 1 vor fi intrerupte timp de trei zile, intre 31 august si 2 septembrie, pentru lucrari de “mentenanta”, a anuntat vineri compania rusa Gazprom, relateaza AFP si Reuters. “Este necesar sa se efectueze o mentenanta la fiecare 1.000 de ore”…

- ”Azi (sambata), Gazprom si-a suspendat livrarile de gaze naturale catre Letonia (…), din cauza incalcarii conditiilor de prelevare a gazelor naturale”, anunta intr-un comunicat postat pe Telegram compania rusa, fara sa faca alte precizari. Acest anunt intervine in contextul in care Gazprom a redus in…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va face o vizita de o zi in Rusia, la Soci, pe litoralul Marii Negre. Se va intampla pe 5 august. Presedintia de la Ankara, care a facut anuntul, nu a dat imediat alte detalii. Kremlinul a precizat prin purtatorul sau de cuvant ca Erdogan va fi oaspetele lui…

- Gigantul rus Gazprom a anunțat luni ca a oprit o alta turbina a gazoductului Nord Stream catre Germania și ca fluxurile de gaz vor scadea la o cincime din capacitatea normala , potrivit Reuters. Noua lovitura data aprovizionarii vine intr-un moment foarte tensionat, in timp ce Rusia și Occidentul se…

- Uniunea Europeana va anunta miercuri planuri de urgenta privind diminuarea cererii de gaze in urmatoarele luni, avertizand tarile ca fara reduceri semnificative in prezent nu vor reusi sa-si asigure combustibilul in urmatoarea iarna, daca Rusia opreste livrarile, transmite Reuters. Europa se grabeste…

- Ambasadorul Rusiei la ONU, Vassily Nebenzia, a parasit furios reuniunea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, dupa ce președintele Consiliului European, Charles Michel, a acuzat ca invazia rusa din Ucraina este responsabila pentru criza alimentara globala, relateaza BBC și Reuters . „Domnule…