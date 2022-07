Europa se prăjește. Val de aer tropical și peste România! Temperaturi de peste 37 de grade la umbră Europa se confrunta cu temperaturi mult peste media lunara. Franta se pregateste luni pentru ceea ce ar putea deveni una dintre cele mai fierbinti zile inregistrate vreodata in aceasta tara, cu temperaturi ce ar putea atinge 40 de grade Celsius in regiunile costiere preferate de turisti, in timp ce incendiile s-au intensificat in vest si […] The post Europa se prajește. Val de aer tropical și peste Romania! Temperaturi de peste 37 de grade la umbra appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

