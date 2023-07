Stiri pe aceeasi tema

- Anticiclonul Cerberus este un val de caldura venit din deșertul Sahara. Acesta a ajuns și in Europa, repsectiv in Romania. Fenomenul meteorologic cauzeaza tempereturi de peste 40 de grade Celsius și un aer uscat, iar cele mai afectate țari sunt Turcia, Grecia, Italia, Spania și Portugalia. Zonele cu…

- Conform meteorologilor, in urma cu doua luni, Franța a inregistrat cea mai calduroasa luna mai, cu maxime record in unele orașe, fiind lovita din nou de un val de caldura care a afectat, de asemenea, Spania, Italia și alte țari. Apoi, luna aceasta, Polonia și alte parți din Europa de Est au avut de…

- Canicula s-a instalat in aproape toata Europa. Franța, Italia, Spania se confrunta cu calduri toride. Iar in Austria luni a fost una dintre cele mai calduroase zile de iulie din ultimii ani. S-au inregistrat 37,2 grade la umbra.

- Canicula severa in Europa, cu temperaturi chiar și de 44 de grade Celsius. Mai multe țari se afla sub alerta meteo Cod Roșu luni, 10 iulie, și marți, 11 iulie 2023. Meteorologii eu emis atenționari meteo de canicula și disconfort termic, in mai multe țari din Europa. Cod rosu de canicula in Spania,…

- Un val de canicula vine peste Europa, meteorologii vorbind de fenomenul de „cupola de caldura” si praf saharian. De noul val de canicula va fi afectata si Romania, incepand de marti, iar spre sfarsitul saptamanii, valorile resimtite sunt prognozate la 40 de grade Celsius. Revine fenomenul de „cupola…

- Vietnamul a inregistrat ieri temperatura record de 44,1 grade Celsius. Masuratoarea a fost efectuata la o statie din nordul țarii, in provincia Thanh Hoai. Maxima termica inregistrata ieri o depașește pe cea din 20 aprilie 2019, cand a fost precedentul record de 43,4 grade.

- Spania continentala a inregistrat joi un record absolut de temperatura in luna aprilie - de 38,8 grade Celsius, la Cordoba -, potrivit unor date provizorii publicate vineri de Agentia meteorologica spaniola (AEMET), relateaza AFP.

- Un val de aer polar se abate asupra Romaniei, iar incepand de marți vremea se schimba radical. Pe tot parcursul saptamanii vom avea ploi, ninsori, dar și temperaturi negative. Vremea va fi la extreme in Europa, in țarile din Occident vom avea temperaturi de 40 de grade, in timp ce in Estul Europei vom…