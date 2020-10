Stiri pe aceeasi tema

- BUCURESTI, 29 oct – Sputnik, Diona Crainic. Invitat pe 27 octombrie la postul TV RTBF, șeful Departamentului de boli infecțioase de la spitalul Erasme, Frederique Jacobs, s-a referit la creșterea numarului de persoane infectate cu Covid-19 in Belgia. Potrivit omului de stiinta, „a face sarbatorile…

- Din ce in ce mai multe țari europene se confrunta cu proteste de amploare impotriva noilor restricții impuse de autoritați pe fondul creșterii numarului de cazuri de COVID-19. In multe orașe de pe Batranul continent manifestațiile s-au transformat in lupte de strada intre civili și polițiști.Cel mai…

- Premierul Italiei a ordonat inchiderea barurilor si a restaurantelor incepand de luni, ora locala 18:00 (19:00, ora Romaniei). Restrictiile prevad de asemenea inchiderea salilor de sport, a piscinelor, cinematografelor, teatrelor si salilor de concert, interdictie totala a prezentei suporterilor…

- In ultimele 24 de ore a fost prelucrate 35.351 de teste. De asemenea, s-au inregistrat si 82 de decese, bilantul fiind de 6.245. In prezent, 782 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva. Bucurestiul, care a trecut duminica de pragul de 3 in ceea ce priveste incidenta cumulata a cazurilor din…

- Un diplomat american a fost jefuit aseara pe o strada din Capitala. Este vorba despre un consul de la Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Acesta a fost atacat de trei persoane și lasat fara portofel. Incidentul a avut loc aseara, in jurul orei 18.30, pe o strada din sectorul 1 al Capitalei.…

- Circa 3.000 de persoane au demonstrat sambata in centrul capitalei croate Zagreb, impotriva restrictiilor impuse de guvernul croat pentru combaterea coronavirusului, transmite DPA, care citeaza presa locala. Iar la Roma, aproximativ 1.000 de oameni au manifestat in centrul capitalei Italiei impotriva…

- UEFA a confirmat ca echipele pot pierde la ”masa verde” meciurile din Liga Natiunilor daca nu vor putea evolua din cauza unor jucatori testati pozitiv la COVID-19 și a transmis ca un rezultat va fi decis prin tragere la sorti daca ambele formații se afla in imposibilitatea de a avea 13 jucatori disponibili,…

- Lucian Avramescu Sunt zile in care faci ochi intr-un abur derutant și ușor tamp, ca dupa o betie, cu toate ca aseara m-am culcat la ora zero, ca mereu, iar somnul a fost lung și intreg ca de cand ma știu. Cinci ore, biologia mea scalamba, fiindca și-a pierdut vocea, ca pe un portofel (gasitorului…