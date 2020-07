Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aurescu a declarat, miercuri seara, la Digi 24 ca nu exista un standard omologat la nivelul Uniunii Europene pentru cetatenii romani care vor sa calatoreasca in diverse tari. "Sunt opt state din UE care au introdus deja masuri de restrictionare de diverse forme, inclusiv cu obligativitate de…

- Cel putin 10 tari au impus restrictii de calatorie cetatenilor romani dupa cresterea alarmanta a numarului de infectari din Romania, in conditiile in care doar Suedia, Portugalia si Luxemburg ne depasesc la numarul de cazuri noi de Covid-19. Citeste si: REGULI STRICTE pentru redeschiderea…

- Direcția Sanitara-Veterinara Argeș informeaza ca a fost confirmat un nou caz de pesta porcina africana la mistreți, in fondul de vanatoare 19 Campulung. De la inceputul acestui an, in Europa, pe langa țara noastra au fost diagnosticate focare de PPA in: Bulgaria, Ucraina, Belgia, Estonia, Ungaria, Italia,…

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 150 de localitați din 24 de județe, cu un numar de 272 de focare (dintre care 5 focare in exploatații comerciale). In alte 16 județe au fost diagnosticate doar cazuri la mistreți, anunța ANSVSA. In intervalul 11 – 17.06.2020 au fost inregistrate 10 focare…

- Dupa aproape trei luni, Polonia si-a deschis azi-noapte granitele catre toate tarile vecine din Uniunea Europeana. Dupa relaxarea controalelor la frontiera cu Lituania, Polonia a redeschis si frontierele cu Germania, Cehia si Slovacia.

- Actualizarea situatiei privind evolutia Pestei Porcine Africane. De la inceputul acestui an, in Europa, pe langa Romania au fost diagnosticate focare de PPA in: Bulgaria, Ucraina, Belgia, Estonia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Serbia, Slovacia si Ucraina si Grecia. In 05.06.2020…

- Ministrii afacerilor externe din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Statele Unite ale Americii au semnat o Declaratie comuna cu ocazia aniversarii a 75 ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, in care aduc un tribut victimelor si tuturor…

- Analistul Cristian Pirvulescu considera ca „Romania nu-și poate permite masuri care sa fie asemanatoare celor din alte state” si este de parere ca s-au luat suficiente masuri care sa vina in sprijinul mediului economic. Intr-un interviu telefonic acordat Radio Top Suceava, decanul Facultatii de Stiinte…