Europa se închide din nou! Țările care au anunțat restricții dure din cauza Omicron Omicron a devenit tulpina dominanta in multe țari din Europa. In contextul creșterii numarului de cazuri de Covid-19, guvernele naționale adopta restricții mai dure de Sarbatori. In timp ce unele țari au anulat petrecerile de Craciun și Revelion in strada, altele au fost mai radicale și au impus carantina. Germania a anunțat ca, incepand cu […] The post Europa se inchide din nou! Țarile care au anunțat restricții dure din cauza Omicron first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

