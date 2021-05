Europa se deschide țară cu țară – primele state care îmblânzesc restricțiile Multe tari de pe continent imblanzesc restrictiile anti-COVID si se pregatesc de sezonul vacantelor. In Germania, desi numarul cazurilor este in scadere restrictiile continua. Autoritatile inca dezbat daca sa-i scuteasca pe cei vaccinati de restrictii. Grecii servesc de pe 3 mai masa la restaurant in afara, iar de pe 15 asteapta turisti. Polonezii incep scoala pe 29 mai si de la mijlocul lunii se redeschid salile de fitness si cinematografele. Recomandare Alephnews.ro O romanca și-a umplut bagajul cu 42 de kg de bucate tradiționale de Paște. Ce s-a intamplat pe aeroportul din Cluj O romanca și-a… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

