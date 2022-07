Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut luni dimineata de catre generalul Sir Adrian Bradshaw, fost sef al forțelor speciale britanice, care a precizat ca britanicii trebuie „sa se pregateasca de razboi” ca mijloc de descurajare impotriva Rusiei, transmite The Guardian. Comentariul generalului Sir Adrian Bradshaw a fost…

- Ei se asteapta ca cresterea Produsului Intern Brut al SUA sa incetineasca pana la aproape zero pana in a doua jumatate a anului viitor, ”pe masura ce impactul intarziat al conditiilor financiare mai stricte incetineste economia”. Economistii prognozeaza doar o redresare ”modesta” a cresterii in 2024,…

- Inflatia anuala in Romania este asteptata sa se situeze in medie, presupunand ca nu va exista o escaladare suplimentara a razboiului din Ucraina la 12,5% in 2022 si sa persiste la aproximativ 10% in 2023, deoarece preturile ridicate la energie si alimente pe plan global continua sa afecteze preturile…

- “Invazia rusa din Ucraina ar putea marca inceputul celui de-Al Treilea Razboi Mondial”. Declarația ii aparție lui George Soros, atat de hulitul filantrop american de origine ungara, care, deși in varsta de 91 de ani, a fost prezent la Forumul Economic de la Davos, din Elveția. Iata citeva din declarațiile…

- Ziaristul Pablo Gonzalez, care are dubla cetațenie spaniola și rusa, a fost reținut in Polonia, fiind acuzat ca ar fi spion rus, scrie ziarul britanic “The Guardian” . Dupa mai bine de doua luni de cand a fost plasat in arest, Jurnalistul independent, se arata in material, petrece deja cea de-a zecea…

- Avertismentul a fost lansat vineri de Alfred Kammer, șeful Departamentului european al FMI, intr-un interviu pentru agenția France-Presse, scrie The Guardian . Potrivit acestuia, o pierdere totala a livrarilor de gaze și petrol din Rusia ar putea costa Uniunea Europeana trei procente din PIB, in funcție…

- Vladimir Ionescu (b1tv.ro) Economiștii germani anticipeaza o recesiune a principalei economii europene in eventualitatea in care s-ar opri furnizarea de gaz rusesc, iar efectele s-ar putea extinde pe intreg continentul, relateaza CNBC. Intr-un raport publicat miercuri, cele mai mari cinci instituții…

