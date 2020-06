Europa se blochează „inteligent” Țarile Uniunii Europene experimenteaza noi modalitați de a trata coronavirusul. Germania, Portugalia și Italia au pus in aplicare blocajele selective sau „inteligente”, inchizand regiunile mai mici ca raspuns la noi focare, in loc sa puna capat intregii țari. Aceasta abordare este singura speranța de a reveni la o viața mai normala, iar pentru un vaccin mai […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

