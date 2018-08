Stiri pe aceeasi tema

- Vremea la extreme face furori in toata Europa, asta pentru ca, daca in Romania ploile și vijeliile au facut prapad toata luna iulie, in Republica Moldova, de exemplu, arșita pune stapanire pe toata țara.

- Meteorologii de la ANM au identificat cauza pentru fenomenele meteo atipice din Romania din luna iulie: masa de aer rece care a stationat in zona central-estica a Europei, in timp ce pe partea de vest a continentului si in zona campiei ruse au persistat unele mase de aer mai cald.

- Furtunile lovesc din nou si aduc cu ele inca un val de inundatii! Meteorologii au dat avertizari-fulger pentru mai multe judete, in ultimul moment. La mare, o furtuna de nisip i-a ingrozit aseara pe turisti. Pana la sfarsitul lunii, vremea va fi imprevizibila, pentru ca fenomenele extreme se ciocnesc…

- In urmatoarele zile vremea va fi cat se poate de schimbatoare. Nu se mentine constanta nici dupa aspectul precipitatiilor si nici dupa regimul termic. Vineri va fi o zi calduroasa in mare parte din tara, insa sambata incepe sa se raceasca usor in regiunile din Vest, Nord si Centru, iar duminica se va…

- Dupa câteva zile cu temperaturi ridicate, meteorologii de la ANM vin cu vești proaste pentru clujeni, în acest weekend fiind anunțate ploi.Vineri, temperaturile continua sa fie ridicate, acestea fiind cuprinse între 29 grade Celsius și 15 grade Celsius. De asemenea,…

- Vremea se strica la sfarșit de saptamana in toata Transilvania, anunța specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie, care au emis un cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și ploi insemnate. Primele valuri de ploi au intrat in Romania dinspre Ungaria sambata la amiaza și afecteaza…

- Meteorologii au transmis, luni, o informare de instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin averse care vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si caderi de grindina. Vremea se va strica de marti, de la ora 12.00, iar de la…

- Vin furtuni peste Romania, se strica vremea in toata tara. Meteorologii au dat primele alerte – a fost cod portocaliu in Arad și avertizari de cod galben in alte sapte judete. De duminica, temperaturile scad si cu 10 grade Celsius. DINU MARASOIU, meteorolog: Duminica, vremea va fi, in general, instabila…