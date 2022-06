Europa se află în „epicentrul” epidemiei de variolă a maimuței. Ce spune OMS despre vaccinarea în masă Europa ramane in continuare in „epicentrul” epidemiei mondiale de variola a maimuței, a anunțat miercuri biroul regional european al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). In prezent, 25 de țari de pe continent au raportat peste 1.500 de cazuri de imbolnavire, adica 85% din totalul de la nivel mondial, au precizat reprezentanții OMS, potrivit Euronews . „Magnitudinea acestui focar reprezinta un risc real; cu cat virusul circula mai mult timp, cu atat iși va extinde mai mult aria de acoperire și cu atat mai mult se va consolida prezența bolii in țarile non-endemice”, a declarat directorul regional… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

