- Suedia s-a remarcat in primavara, in primul val al epidemiei, drept singura tara din Europa care nu a impus purtarea mastii de protectie. Aceasta tara nordica si-a schimbat deja strategia la sfarsitul lui noiembrie, cand a limitat adunarile. Autoritatile suedeze au limitat adunarile publice la opt persoane,…

- Medicul infecționist de la Timișoara este de parere ca cea mai importanta dintre restricții este purtarea maștii, avand in vedere faptul ca ea protejeaza impotriva transmiterii virusului. "Cea mai importanta este purtarea maștii, pentru ca aceasta te protejeaza impotriva transmiterii directe…