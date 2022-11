Stiri pe aceeasi tema

- Europa ar trebui sa faca fata unei crize a aprovizionarii cu gaze in urmatoarele luni, datorita rezervelor considerabile, desi continentul s-ar putea confrunta cu o criza energetica mai mare in urmatoarea iarna, a avertizat seful Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol.

- Vineri, 22 septembrie, a avut loc ediția 7 a „Smart Transformation Forum 2022”, cu tema „Energie verde, soluții sustenabile”. Primarul Emil Boc a prezentat proiectele verzi din municipiu, dar și viziunea de viitor.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, ca premierul si ministrul Energiei l-au asigurat ca Romania a luat masurile necesare si are rezervele necesare de gaz pentru a putea trece prin iarna. Seful statului a adaugat, intrebat despre recomandarea europeana de reducere a consumului cu 15% atat…