Uniunea Europeana vrea sa acționeze in fața penuriei de bombardiere de apa, pe fondul incendiilor din ce in ce mai frecvente pe continent. Avand in vedere flotele imbatranite de astfel de avioane, numarul insuficient și distribuția inegala in Europa, lupta cu focul devine din ce in ce mai dificila Avioanele de culoare galben canar zboara […] The post Europa s-a jucat cu focul. Penurie crunta de bombardiere de apa first appeared on Ziarul National .