Stiri pe aceeasi tema

- Un oraș din Hunedoara risca sa ramana fara caldura la iarna: Primaria nu are bani sa achite 50% din pretul final de productie al energiei termice Un oraș din Hunedoara risca sa ramana fara caldura la iarna: Primaria nu are bani sa achite 50% din pretul final de productie al energiei termice Deoarece…

- Europa s-ar putea confrunta cu o criza energetica și mai acuta anul viitor, dupa ce-și va goli rezervele de gaze naturale pentru a face fața frigului din aceasta iarna, a declarat șeful Agenției Internaționale pentru Energie, in timp ce UE cauta modalitați de atenuare a crizei. Țarile europene au umplut…

- Europa s-ar putea confrunta cu o criza energetica si mai acuta anul viitor, dupa ce va utiliza rezervele de gaze naturale pentru a trece de frigul acestei ierni, a transmis, miercuri, seful Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), in timp ce UE cauta modalitati de a atenua criza, transmite Reuters.…

- Comisia Europeana se pregateste pentru potentiale cazuri de intrerupere a alimentarii cu electricitate in unele state UE, in cursul iernii, transmite Janez Lenarcic, comisarul UE pentru Gestionarea Crizelor. „ Este foarte posibil sa fie necesare actiuni de asistenta pentru catastrofe, inclusiv in interiorul…

- O iarna tarzie ar fi cel mai mare risc pentru Europa avertizeaza Agentia Internationala a Energiei (IEA), spunand ca acesta ar fi „un risc fara precedent”, potrivit agențiilor de presa internaționale.

- Europa se confrunta cu un "risc fara precedent" la adresa livrarilor de gaze naturale in cursul acestei ierni, dupa ce Rusia a intrerupt majoritatea livrarilor de gaze prin conducta, si ar putea fi obligata sa concureze cu Asia pentru gazele lichefiate scumpe care sunt

- Totul, in contextul in care statele membre ale Uniunii Europene cauta soluții pentru a stopa creșterea prețului energiei electrice.Experții atrag atenția ca in cazul in care prețurile energiei vor fi plafonate, facturile mici vor duce la o cerere mai mare a energiei, iar asta ar putea epuiza resursele.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, ca premierul si ministrul Energiei l-au asigurat ca Romania a luat masurile necesare si are rezervele necesare de gaz pentru a putea trece prin iarna. Seful statului a adaugat, intrebat despre recomandarea europeana de reducere a consumului cu 15% atat…