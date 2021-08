Stiri pe aceeasi tema

- Austria este favorabila contracararii unui posibil aflux de refugiati din Afganistan prin asistenta la fata locului si centre de deportare in vecinatatea afgana, transmit dpa si Reuters. 'Obiectivul trebuie sa fie mentinerea majoritatii populatiei in regiune', a declarat miercuri ministrul…

- Pandemia de anul trecut a facut ca dorința oamenilor de a calatori in 2021 sa fie și mai mare ca de obicei. Iar asta s-a vazut in numarul mare de cereri depuse pentru eliberarea pașapoartelor electronice simple. Maramureșenii au vruta sa plece in concedii, sa viziteze cat mai mult Europa. Prefectura…

- Prețurile gazelor naturale ar putea ajunge la niveluri record in aceasta iarna, in condițiile in care temperaturile ridicate din emisfera nordica duc la scaderea stocurilor pe piețele cheie, scrie Reuters, informeaza Mediafax. Prețurile gazelor naturale din Olanda, de referința in nord-vestul…

- Pfizer a crescut prețul vaccinului anti-COVID-19 cu mai mult de 25%, iar Moderna, cu mai mult de 10% in ultimele contracte de aprovizionare a Uniunii Europene cu seruri impotriva noului coronavirus, pe fondul unor probleme in Europa legate de furnizare a dozelor și de efectele secundare ale produselor…

- Trei suspecți au fost arestați in cazul jurnalistului de investigatii impușcat, miercuri, pe o strada din Amsterdam, in Olanda. Peter de Vries este in stare grava. Episodul a fost condamnat in mod ferm de importanti oficiali europeni, precum si de regele Olandei. Reporterul a fost atacat in momentul…

- Schimbarile climatice nu vor influența doar Europa, ci vor avea un impact direct și asupra Uniunii Europene. Sudul continentului va fi afectat mai puternic decat nordul, ceea ce va conduce la o amplificare a diviziunilor existente intre state, cu implicații profunde pentru marele proiect politic al…

- Comisia Europeana a indemnat, miercuri, Romania si alte 12 state membre sa isi alinieze legislatiile nationale la modificarile incluse in Directiva 2018/850 privind depozitele de deseuri, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Trimiterea unui aviz motivat reprezinta a doua etapa…

- Șeful CNCAV a anunțat miercuri ca certificatele digitale vor fi emise pana la sfarșitul lunii lunie și in Romania. In acest moment, autoritatile pregatesc portalul care sa elibereze aceste certificate, a precizat Gheorghița.„Acest tip de certificat se va putea genera la solicitarea fiecarei persoane…