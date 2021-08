Europa riscă să înfrunte iarna cu gaze scumpe Rezervele de gaze naturale ale Uniunii Europene sunt sub nivelurile normale, iar daca nu sunt umplute pana in luna octombrie, cele 27 de tari ale blocului comunitar s-ar putea confrunta cu preturi asemanatoare iernii trecute, relateaza Politico, potrivit europa-merge-sarma-riscand-iarna-rezerve-suficiente-gaze-naturale-1_61209c705163ec4271601c7e/index.html" target="_blank">Adevarul. In urma cu an rezervele erau pline, ceea ce a permis tarilor blocului european sa reziste in mod confortabil unei ierni neobisnuit de lungi. In prezent, facilitatile de depozitare din UE sunt umplute la o… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Rezervele de gaze naturale ale Uniunii Europene se afla sub nivelurile normale, iar daca nu se vor umple pana in luna octombrie, cele 27 de țari ale blocului comunitar s-ar putea confrunta cu prețuri asemanatoare iernii trecute, avertizeaza analiștii consultați de Politico Europe.

