„O invazie rusa in Europa este mai posibila ca niciodata”, este avertismentul cuprins intr-un document intocmit de inspectorul general al Forțelor Armate germane (șeful Statului Major), Eberhard Zorn, in septembrie și publicat acum de ziarul „ Der Spiegel ”. Raportul de 68 de pagini, intitulat „Ghiduri operaționale pentru forțele armate”, invita Guvernul german sa-și regandeasca de la zero atitudinea in sectorul militar, citeaza Il Messaggero și Rador. Generalul avertizeaza ca razboiul intr-o națiune membra NATO din Europa de Est a devenit din nou „mai posibil” și a incurajat țara sa sa reia…