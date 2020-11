Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Valcea a anunțat ca in județ au fost confirmate, de la inceputul pandemiei și pana in prezent, 5.376 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. In prezent, in unitațile sanitare dedicate din județul Valcea se afla internate 186 persoane confirmate pozitiv, starea…

- Situația epidemiologica in evoluție din Europa ridica mari ingrijorari: numarul zilnic de cazuri și spitalizari este in creștere, Covid-19 fiind cea de-a cincea cauza principala de deces, atingand nivelul de 1.000 de decese pe zi. Declarația a fost facuta de Hans Henri P. Kluge, directorul regional…

- Britanicii care nu vor respecta masurile de autoizolare în cazul contaminarii cu noul coronavirus vor fi pedepsiti cu o amenda de pâna la 10.000 de lire sterline (11.000 de euro), a anuntat sâmbata guvernul în cursul unei prezentari a noilor reguli vizând reducerea numarului…

- Ritmul transmiterii coronavirusului in Europa este “alarmant”, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Organizația și-a exprimat ingrijorarea si fața de decizia anumitor state europene de a reduce perioada de carantina. OMS recomanda ca perioada de carantina sa fie de 14 zile. “Cifrele din…

- Nelu Tataru a fost intrebat, la Digi 24, cand vom avea al doilea val al pandemiei de coronavirus si a raspuns: ”Stati sa terminam valul 1. Noi avem cea de-a doua faza a primului val sau cea de-a doua cocoasa, suntem in acel platou pe care intentionam sa il mentinem pe aceste 2 saptamani, 10- 14 zile…

- Vineri Spania a inregistrat mai mult de 12.000 de noi cazuri de Covid-19, potrivit ultimului bilant publicat de Ministerul Sanatatii, cifra care constituie un record in aeasta tara de la inceputul pandemiei, potrivit AFP. Spania a fost saptamana aceasta prima tara din Europa occidentala care a depasit…

- Astazi, 03 septembrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Salaj, se prezinta astfel:■ 410 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei;■ 10 persoane confirmate in ultimele 24 de ore;■ 277 pacienți declarați vindecați de la inceputul pandemiei;■ 108 cazuri pozitive in prezent,…

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat și astazi un numar mare de imbolnaviri inregistrate in ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau: 30. De asemenea, din raportul de astazi, reiese ca peste 600 de buzoieni sunt in carantina sau in izolare la domiciliu, in urma anchetelor epidemiologice efectuate…