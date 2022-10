Europa ratează încă o șansă de a-și salva Uniunea Eforturile Rusiei de a folosi exporturile de gaze naturale ca arma geopolitica reprezinta o provocare pentru Europa: in fața unei amenințari atat de clare și prezente, europenii nu reușesc sa iși adune solidaritatea necesara unei adevarate uniuni. Factorii de decizie politica s-ar putea sa se uneasca in jurul a ceea ce ei considera a fi […] The post Europa rateaza inca o șansa de a-și salva Uniunea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

