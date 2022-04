Stiri pe aceeasi tema

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia ar putea afecta economia europeana chiar mai mult decat pandemia de coronavirus, a avertizat joi directorul general al grupului Volkswagen, Herbert Diess, transmite DPA, informeaza AGERPRES . Un conflict militar prelungit va avea probabil „efecte mult mai daunatoare”…

- Lanturile de aprovizionare permanent afectate vor duce probabil "la cresteri imense de preturi, deficit de energie si inflatie. Ar putea fi foarte riscant pentru economia europeana si cea germana", a apreciat seful celui mai mare producator auto din Europa.Acesta si-a exprimat sprijinul pentru "sanctiuni…

- Lanturile de aprovizionare permanent afectate vor duce probabil "la cresteri imense de preturi, deficit de energie si inflatie. Ar putea fi foarte riscant pentru economia europeana si cea germana", a apreciat seful celui mai mare producator auto din Europa.Acesta si-a exprimat sprijinul pentru "sanctiuni…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia ar putea afecta economia europeana chiar mai mult decat pandemia de coronavirus, a avertizat joi directorul general al grupului Volkswagen, Herbert Diess, transmite DPA. Un conflict militar prelungit va avea probabil "efecte mult mai daunatoare" asupra economiei continentului…

- Luni dimineața, monedele europene au coborât la noi minime pe masura ce razboiul din Ucraina escaladeaza, ceea ce îi determina pe traderi sa vânda o parte din cele activele lor cele mai lichide, transmite Bloomberg. Pe pietele din Asia, moneda euro a ajuns la paritate cu…

- Franța a decis sa trimita 500 de militari in Romania, in cadrul unei misiuni a Aliantei Nord-Atlantice, masura luata in cadrul actiunilor de consolidare a apararii flancului estic al NATO, a anuntat Statul Major al armatei franceze. „Razboiul a revenit in Europa, pentru prima data, dupa anul 1945; pentru…

- Istoria s-a schimbat radical dupa ce Ucraina a fost invadata de trupele rusesti. Este pentru prima data, dupa 1945, cand in Europa se desfasoara un conflict militar major, de data asta fiind implicata una dintre marile puteri nucleare ale lumii.

- Numerosi manifestanti au protestat joi in orase si capitale din Europa - la Berlin, Paris, Roma, Varsovia, Madrid sau Istanbul -, impotriva invaziei ruse din Ucraina, transmit agențiile internaționale de presa și jurnaliștii pe paginile de socializare.