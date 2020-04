Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, numarul de copii care ies dincasa este de patru ori mai mic acum, la inceputul lunii aprilie, fața deperioada anterioara pandemiei, arata un studiu realizat de dezvoltatoriiaplicației Find My Kids. Copiii din țara noastra respecta restricțiile decirculație mai puțin decat cei din Spania,…

- De asemenea, comertul mondial se va diminua cu 4,3 la suta, prin comparatie cu scaderea de 0,4 la suta cu un an in urma. "Riscul de credit al companiilor va fi foarte ridicat chiar si intr-un scenariu optimist, in care activitatea economica reporneste treptat in al treilea trimestru al anului…

- O analiza Coface arata ca, in acest an, vor intra in recesiune 68 de țari, fiind prima recesiune economica globala dupa 2009, iar numarul insolvențelor va crește cu 28%.Riscul de credit al companiilor va fi foarte ridicat chiar si intr-un scenariu optimist, in care activitatea economica reporneste treptat…

- In total, 75.538 de decese au fost inregistrate - dintre care 53.928 in Europa, cel mai afectat continent. Italia - cu 16.523 de morti - este cea mai indoliata tara din lume, urmata de Spania (13.798 de morti), Statele Unite (10.993 de morti) si Franta (8.911 morti). De la inceputul pandemiei de covid-19, 1.350.759…

- Totalul de infectari a ajuns in Spania la 130.759, cu aproximativ 1800 mai multe decat in Italia. Schimbarea in statisticile epidemiei de COVID-19 a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute: Spania a trecut pe primul loc in Europa si pe al doilea in lume, dupa Statele Unite. Italia ramane insa tara…

- Pandemia noului coronavirus a depasit pragul de 70.000 de morti in lume - aproape trei sferturi in Europa - de cand a aparut in decembrie in China, potrivit unui bilant realizat luni din surse oficiale de catre AFP potrivit news.ro.In total, 70.009 de decese au fost inregistrate - 50.215 in…

- Cifrele raportate de specialiști arata ca Statele Unite au devenit tara cu cele mai multe cazuri de persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus din lume, transmite Realitatea PLUS.In 24 de ore au fost confirmate peste 17 mii de persoane bolnave de COVID-19, numarul total al americanilor infectati…

- Focarul infecției din Europa a fost inchis odata cu decretarea carantinei la nivel național in Italia. In consecința, niciun avion nu mai intra sau iese din peninsula, așa ca mai toate companiile de zbor, naționale sau low cost, și-au suspendat cursele dinspre și spre Italia.