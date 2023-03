Europa pierde: “mașina poporului” zburdă după bani în SUA Volkswagen pune in așteptare o fabrica de baterii planificata in Europa de Est și acorda prioritate uneia similare in SUA, dupa ce a estimat ca ar putea primi stimulente in valoare de 10 miliarde de euro pe pamant american. Joe Biden iși poate freca mainile: hotararea VW este cea mai recenta consecința a pachetului de […] The post Europa pierde: “mașina poporului” zburda dupa bani in SUA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

