Stiri pe aceeasi tema

- 733 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 64 de decese, dintre care 8 anterioare, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 18 decembrie 2021, ora 10,00, in intervalul de 24 de ore…

- Autoritațile au anunțat, duminica, in bilanțul provizoriu ca, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 5.293 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 273 decese dintre care 10 anterioare. Inițial, Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca sunt 272 de decese,…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 8.057 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 395 de decese, dintre care 5 anterioare intervalului de referinta. “Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 6 noiembrie 2021, ora 10,00, in intervalul de 24 de…

- BILANȚ PARȚIAL| Peste 14.000 de cazuri noi de COVID-19 și 512 decese, raportate in ultimele 24 de ore BILANȚ PARȚIAL| Peste 14.000 de cazuri noi de COVID-19 și 512 decese, raportate in ultimele 24 de ore Miercuri, 27 octombrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații un prim bilanț pe…

- BILANȚ PARȚIAL| 9.187 de cazuri noi de COVID-19 și 301 de decese, raportate in ultimele 24 de ore BILANȚ PARȚIAL| 9.187 de cazuri noi de COVID-19 și 301 de decese, raportate in ultimele 24 de ore Luni, 25 octombrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații un prim bilanț pe scurt al pandemiei…

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza miercuri ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 17.158 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 423 de decese, din care 9 anterioare intervalului de referinta. ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 20 octombrie,…

- Romania inregistreaza marți, 19 octombrie, un nou nivel fara precedent de pacienți internați la ATI – 1.805, dupa ce, in ziua precedenta erau 1.764 de persoane – iar Grupul de Comunicare Strategica anunța, pentru a patra zi la rand, ca la nivel national nu exista in acest moment niciun pat de Terapie…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi ca la nivel național nu mai sunt paturi libere la ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele decât cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu COVID-19. …