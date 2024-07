Stiri pe aceeasi tema

- Decizia britanicilor de a acorda Partidului Laburist de centru-stanga o majoritate parlamentara vine intr-un moment in care Europa este cuprinsa de ceea ce unii numesc un val de ascensiune a populiștilor de dreapta, scrie CNN.

- Fostul presedinte francez Francois Hollande a avertizat ca ”situatia din Franta este grava” din cauza posibilitatii ca extrema dreapta sa ajunga la putere si a sustinut ideea unei aliante a celorlalte partide pentru a guverna provizoriu daca duminica nu va exista o majoritate, informeaza EFE. Intr-o…

- Partidele populiste de extrema-dreapta prind viteza in Europa, dar inseamna asta oare ca prabușirea formațiunilor de stanga este ireversibila? Tendința din unele țari europene arata o criza grava de sprijin popular pentru stanga, care este adesea fragmentata, iar dupa ultimele rezultate slabe, multe…

- Un numar record de milionari ar urma sa paraseasca Regatul Unit in acest an, potrivit unor noi cercetari, alegerile generale din acest an fiind asteptate sa amplifice si mai mult acest exod, transmite CNBC, potrivit news.ro.

- In Franța, Olanda, Italia, Belgia, Polonia, Ungaria și Austria, partidele descrise de adversarii lor ca fiind de „extrema dreapta” sunt pe cale sa obțina caștiguri semnificative la alegerile europene de luna viitoare. Spre nemulțumirea politicienilor progresiști, Giorgia Meloni, Marine Le Pen și Geert…

- „Va apreciez și va admir, nu doar pentru inițiativa aceasta, ci va admir ca generație. Sunteți prima generație care s-a nascut in libertate, sunteți prima generație care va dezvoltați cu tehnologia. Aveți acces direct la tot ce inseamna tehnologie. Sunteți prima generație care intrați in contact direct…

- „Armata rusa trebuie sa intensifice operațiunile in zona de operațiuni militare speciale și sa elibereze Odesa și Harkov in luna mai”, a declarat reporterilor șeful Ceceniei, Ramzan Kadirov, la Moscova, dupa investirea președintelui rus Vladimir Putin, relateaza site-ul rus de știri Stoletie.„Cred ca…