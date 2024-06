Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a adus, joi, 6 iunie, un omagiu veteranilor americani la cimitirul din Colleville-sur-Mer, Franța, președintele american Joe Biden a vorbit despre situatia din Ucraina, relateaza Le Figaro, citata de News.ro.Intr-o alocutiune rostita cu ocazia comemorarii a 80 de ani de la debarcarea din Normandia,…

- Rusia va face rau Europei si nu se va multumi sa ia doar o parte din Ucraina, a avertizat presedintele ceh Petr Pavel intr-un interviu acordat ziarului austriac Die Presse. El crede, de asemenea, ca Europa se afla la inceputul unei confruntari mai lungi cu Rusia, dar aceasta nu trebuie sa fie neaparat…

- Cu doar trei ani ramasi din al doilea si ultimul sau mandat si dupa ce si-a pierdut majoritatea parlamentara in 2022, Emmanuel Macron, in varsta de 46 de ani, vrea sa le arate criticilor sai ca isi pastreaza energia si gandirea proaspata care l-au propulsat la presedintie in 2017."Exista riscul ca Europa…

- Iulia Navalnaia considera ca președintele rus Vladimir Putin este imprevizibil și nu exclude posibilitatea ca liderul de la Kremlin sa poata folosi arme nucleare la un moment dat. Nimeni nu știe ce va face Putin maine, crede vaduva lui Aleksei Navalnii, dupa cum relateaza cotidianul austriac Krone Zeitung.„Nu…

- Fostul presedinte american Donald Trump, candidat la Casa Alba, a cerut joi Europei sa se „miste” si sa elibereze mai multe fonduri pentru Ucraina, aflata in razboi cu Rusia. „Cum se face ca Statele Unite au angajat peste 100 de miliarde de dolari in razboiul din Ucraina, mai mult decat Europa, in timp…

- Aderarea Republicii Moldova la UE este o necesitate geopolitica, de aceea UE și, in special, Germania ofera sprijin economic și politic autoritaților de la Chișinau pentru ca acestea sa poata face fața razboiului hibrid lansat de Rusia. Declarația a fost facuta de ministrul de Externe al Germaniei,…

- Comisia Europeana a cerut statelor UE sa faca economii la sange in ce privește consumul de gaze naturale. Europa se afla acum intr-o situație catastrofala, dupa ce Ucraina-prietena a taiat alimentarea cu gaze din Rusia, prin conductele de pe teritoriul sau, care a insemnat, anul trecut, 14 miliarde…

- Președintele ucrainean a avertizat ca, fara un ajutor urgent din partea SUA, armata sa nu va mai reuși sa țina piept ofensivei ruse. Intr-un interviu acordat CBS, filmat in aer liber, printre ruine, el atrae atenția ca Putin nu se va opri la Ucraina, ci va viza, in opinia sa, Kazahstanul, apoi statele…