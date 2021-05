Europa nu mai are rabdare. Mii de oameni au dansat pe strazile Barcelonei, la relaxarea restricțiilor. Sarbatoare și in Belgia, dupa 8 luni de carantina Este weekendul relaxarii in Europa. Mii de oameni au petrecut pe strazile Barcelonei, au cantat si au dansat de bucurie ca starea de urgenta a fost ridicata. Si in Belgia e sarbatoare dupa opt luni de carantina. Iar Germania si Italia ridica restrictiile pentru vaccinati. Dupa o jumatate de an de stare de urgenta, libertatea a fost sarbatorita in strada la Barcelona. Oamenii pot iei acum si noaptea din case si pot merge in restaurnate pana…