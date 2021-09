Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea preturilor la gaze naturale, avand in vedere ca iarna este aproape, reprezinta dovada ca Uniunea Europeana trebuie sa adopte un plan de securitate energetica pe termen lung, a afirmat Claudio Descalzi, directorul general al companiei italiene Eni, transmite Reuters.

- Descalzi a subliniat ca UE importa aproape toate gazele naturale si cea mai mare parte a petrolului de care are nevoie, fiind dependenta de livrarile straine. ”Europa are nevoie de ceea ce nu are astazi, un plan energetic structurat si pe termen lung”, a spus Descalzi intr-un interviu publicat sambata.…

- Creșterea texelor pe alcool in Europa ar putea duce la salvarea a circa 5.000 de vieti in fiecare an: Recomandarea OMS Creșterea texelor pe alcool in Europa ar putea duce la salvarea a circa 5.000 de vieti in fiecare an: Recomandarea OMS Un studiu efectuat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) releva…

- Prețurile crescande ale gazelor sunt costul incercarii de trecere la surse regenerabile de energie, a avertizat influentul secretar general al OPEC, Mohammed Barkindo. Prețurile globale ale gazelor s-au triplat in acest an – o unda de șoc care a lovit și Europa, miniștrii energiei din bloc discuta acum…

- Senator Ovidiu Puiu: Romania nu are o strategie energetica și reacționeaza pompieristic la creșterile de prețuri! Creșterea exploziva a prețurilor energiei electrice și gazelor naturale este pe cale sa arunce Romania intr-una din cele mai grave crize post-decembriste. Un cumul de factori contribuie…

- Cresterea preturilor pe piata gazelor si a energiei electrice a fost analizata la Guvern. Premierul Florin Citu i-a chemat la discutii pe ministrii Energiei și Muncii, dar și pe reprezentantii ANRE și ai Consiliului Concurentei. "Nu vom interveni pentru a plafona preturile.

- Prețul carburanților la pompa a depașit 6 lei/litru Foto: Arhiva. Prețul carburanților la pompa a crescut vizibil în ultimele luni, depașind astazi 6 lei/litru. Cauzele acestei scumpiri sunt multiple și se refera atât la cotații internaționale, cât și la anumite condiții…

- Studiul KPMG estimeaza ca, deși consumul total de țigari continua sa scada, ponderea țigarilor de contrabanda a crescut cu jumatate de punct procentual și a ajuns la 7,8% din consumul total in 2020, respectiv 34,2 miliarde de țigari consumate in cele 27 de state membre UE (UE27). In Franța, a existat…