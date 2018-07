Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat joi un decret privind prelungirea, pâna la finele anului 2019, a embargoului introdus pentru importurile de produse alimentare occidentale, transmit AFP si Reuters.

- Capitala Finlandei Helsinki este considerata drept posibila locatie pentru un summit intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti un oficial american, relateaza Reuters. Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat la sfarsitul saptamanii trecute…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, au purtat joi o discuție telefonica despre implementarea Acordului de pace de la Minsk, relateaza agenția de presa RIA, citata de Reuters.Conform unor surse, Vladimir Putin i-a spus lui Poroșenko despre lipsa unor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a spus joi ca a avertizat Europa cu ani in urma in privinta faptului ca SUA ar putea impune tarife la importurile europene, iar acum aceasta plateste pretul pentru faptul ca i-a ignorat avertismentele, relateaza Reuters. In timpul sesiunii anuale de consultari…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, face astazi o vizita in Austria - prima sa vizita bilaterala in Occident de anul acesta. Cu aceasta ocazie, el a acordat luni un interviu radioteleviziunii austriece ORF, preluate de Reuters, in care sustine ca Moscova nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, face marti o vizita in Austria - prima sa vizita bilaterala in Occident de anul acesta. Cu aceasta ocazie, el a acordat luni un interviu radioteleviziunii austriece ORF, preluate de Reuters, in care sustine ca Moscova nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana. "Nu…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat disputele politice din SUA ca obstacol in calea organizarii unui summit cu presedintele Donald Trump, intr-un interviu acordat luni postului de televiziunea austriac ORF, cu ocazia vizitei sale de marti la Viena , potrivit Reuters, informeaza Agerpres.Donald…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice, sa intreprinda o vizita in SUA si a afirmat ca va fi bucuros sa-l primeasca pe presedintele rus la Casa Alba, a anuntat vineri RIA Novosti, citand Ministerul de Externe rus, informeaza…