Europa, lovită puternic de inflație. Prețurile au crescut masiv Inflatia din zona euro a accelerat in mod neasteptat in decembrie, la 5%. Analistii anticipau ca inflatia sa atinga nivelul de 4,7%. Preturile energiei, care au urcat cu 26% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, au ramas principalul motiv al accelerarii inflatiei, dar cresterea preturilor alimentelor, serviciilor si bunurilor importante a fost cu mult peste tinta generala de inflatie a BCE, de 2%, potrivit datelor publicate vineri de biroul european de statistica, Eurostat. Odata cu revenirea activitatilor economice dupa socul pandemic de anul trecut, s-a declantat cresterea preturilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

