Stiri pe aceeasi tema

- 'Omuletii verzi' pot ateriza si in Piata Victoriei din Bucuresti, daca doresc, a afirmat luni premierul moldovean Ion Chicu, comentand intr-un interviu acordat postului de radio Europa Libera afirmatiile unor experti in securitate de la Chisinau, potrivit carora constructia unui aeroport la Balti…

- UPDATE – Fostul ministru al Afacerilor Interne Carmen Dan a sosit, vineri dimineata, la sediul DIICOT, unde urmeaza sa fie audiata in dosarul evenimentelor din 10 august 2018. La intrarea in sediul DIICOT, Dan nu a dat declaratii presei. Ea a fost asteptata de mai multi protestatari, care scandau impotriva…

- Fostul ministru de Interne Carmen Dan este citata vineri la DIICOT pentru a fi audiata, in calitate de martor, in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.Procurorii DIICOT au reluat audierile in dosarul…

- Noi audieri in dosarul evenimentelor din 10 august. Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a fost chemat la DIICOT sa aduca noi lamuriri. Badulescu a precizat ca are calitatea de martor. Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu a fost audiat timp de trei ore. El a spus ca a fost intrebat in legatura…

- Un barbat din Indonezia și omorat cel mai bun prieten pentru ca a incercat sa-i violeze nevasta de mai multe ori. Soția acestuia spune ca acțiunile sale au fost un „sacrificiu de dragul ei”​.