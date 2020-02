Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea adversara din campionat a Universitatii Craiova, CFR Cluj, va avea o misiune de foc in aceasta seara, in Liga Europa . Echipa antrenata de Dan Petrescu va intalni Sevilla, in mansa tur a saisprezecimilor competitiei. Partida este programata la ora 19.55 si se va disputa pe stadionul „Dr. Constantin…

- Posturile de televiziune care transmit prima manșa a meciului CFR Cluj- Sevilla sunt Look Sport, Telekom Sport 1 și DigiSport 1Joi, 20 februarie19.55 CFR Cluj - Sevilla19.55 Ludogoreț - Inter MilanoKeșeru e anunțat titular. In lot mai sunt romanii Moți și Dragoș Grigore.19.55 FC Bruges - Manchester…

- CS Universitatea Craiova a pierdut amicalul cu polonezii de la Zaglebie Lubin, scor 0-3. Oltenii au ajuns la 3 infrangeri in 4 meciuri disputate in stagiul din Turcia. Rob Sirk a deschis scorul in minutul 23, cu un șut simplu, din 6 metri, dupa respingerea in fața a portarului Popescu. Thiago Ferreira…

- CFR Cluj o va intalni pe FC Sevilla in 16-imile din Liga Europe, intr-o dubla care se va disputa pe 20 și pe 27 februarie 2020.Un adversar extrem de dificil pentru gruparea din Gruia, FC Sevilla deținand recordul de trofee cucerite in Liga Europa, 5.”De data asta chiar suntem suparați. Am ajuns sa jucam…

- CFR Cluj va fi in urna a doua, cea a echipelor care nu sunt capi de serie, la tragerea la sorti a 16-imilor Ligii Europa. Iata componenta celor doua urne: A: FC Sevilla, Malmo FF, FC Basel, Linzer ASK, Celtic Glasgow, Arsenal Londra, Ajax Amsterdam (locul 3 in grupa din Liga Campionilor), RB Salzburg…

- Programul meciurilor de astazi, din etapa 6, ultima a fazei grupelor Ligii Europa: Grupa A – ora 19.55: APOEL – Sevilla, Qarabag – Dudelange. Clasament: 1. Sevilla 15 puncte (golaveraj 14:2), 2. APOEL 7 (9:8), 3. Qarabag 4 (7:10), 4. Dudelange 3 (7:17). Grupa B – ora 19.55: FC Copenhaga – Malmo, Dinamo…