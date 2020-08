Stiri pe aceeasi tema

- Formatiile Wolverhampton si FC Basel s-au calificat, joi seara, in sferturile de finala ale Ligii Europa, trecand in optimi de Olympiacos Pireu, respectiv Eintracht Frankfurt, potrivit news.ro.FC Basel s-a impus cu scorul de 1-0, pe teren propriu, in returul optimilor cu Eintracht, dupa ce…

- Sevilla - Roma, derby-ul optimilor de finala din Europa League, este programat joi, de la ora 19:55, pe Schauinsland-Reisen-Arena din Duisburg. Deoarece partida din tur nu s-a mai putut disputa in martie din cauza izbucnirii pandemiei de coronavirus, echipa calificata se va decide intr-o singura manșa…

- Liga Europa se reia de miercuri, toate meciurile urmand sa se dispute in Germania. Optimile de finala ale competitiei inca nu s-au incheiat, din cauza pandemiei de coronavirus.S-au disputat din prima mansa confruntarile LASK – Manchester United, scor 0-5, Eintracht Frankfurt – FC Basel 0-3,…

- Optimea de finala dintre Inter și Getafe, programata miercuri, la ora 22:00, este prima din Europa League care se desfașoara intr-o singura manșa. Disputa va avea loc la Gelsenkirchen, in Germania. Joi va avea loc al doilea meci care se joaca pe teren neutru, cel dintre Sevilla și Roma, intalnire ce…

- Sferturile de finala ale Ligii Europa au fost stabilite, vineri, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Nyon, potrivit news.ro.Optimile de finala ale competitiei inca nu s-au incheiat, din cauza pandemiei de coronavirus. S-au disputat din prima mansa confruntarile LASK – Manchester United,…

- Presedintele Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a declarat ca desi multe competitii importante au fost anulate ca urmare a pandemiei, sportivii din loturile nationale au obiective mari de indeplinit la trei Campionate Europene programate in acest an. „Chiar daca multe competitii importante…

- Forul continental ar fi decis ca Europa League sa se joace la Gelsenkirchen, Koln, Dusseldorf și Duisburg, primul oraș urmand sa organizeze și finala. Daca s-a tot vorbit despre ultima parte a Ligii Campionilor, sfarșitul principalei competiții continentale urmand sa se dispute in sistem Final 8 la…

- Azi continua fotbalul din Bundesliga și sunt programate cinci meciuri din etapa a 27-a, a doua dupa ce Germania a permis reluarea fotbalului. Clasamentul live din Bundesliga: lupta la limita intre Bayern și Borussia Dortmund Patru meciuri tari se joaca de la ora 16:30, in timp ce Bayern – Eintracht…