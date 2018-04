Stiri pe aceeasi tema

- Olympique Marseille, FC Salzburg, Atletico Madrid si Arsenal Londra s-au calificat, joi, in semifinalele Europa League. Tragerea la sorti are loc vineri, 13 aprilie, la ora 14:00, dupa cea pentru Liga Campionilor.

- Liga Campionilor a oferit meciuri spectaculoase in returul sferturilor de finala, iar Europa League a continuat spectacolul in fotbalul european. Lazio, echipa care a eliminat-o pe Steaua, s-a facut de ras cu Salzburg. Dupa 4-2 la Roma, italienii au pierdut calificarea in urma infrangerii cu austriecii.…

- Arsenal Londra, Olympique Marseille, RB Salzburg si Atletico Madrid s-au calificat joi in semifinalele Europa League la fotbal, dupa partidele din mansa secunda a sferturilor de finala. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Daniela Juncu)

- LIVESCORE Liga Europa, sferturi, retur. Sporting Lisabona – Atletico Madrid, Marseille – RB Leipzig și Salzburg – Lazio sunt meciurile in care, teoretic, soarta calificarii in semifinale este inca in suspans. Toate meciurile de la ora 22.05. Programul meciurilor Marseille – RB Leipzig / Telekom Sport…

- Turul sferturilor de finala din Europa League se joaca astazi, de la 22:05. Arsenal - CSKA Moscova, Atletico Madrid - Sporting, Lazio - Salzburg și Leipzig - Marseille sunt liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport. live de la 22:05 Arsenal - CSKA Moscova LIVETEXT AICI Europa League este singura…

- Atletico Madrid, Olympique Marseille, Lazio Roma, Sporting Lisabona, RB Leipzig, Arsenal Londra, TSKA Moscova si RB Salzburg s-au calificat, joi seara, in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa...

- Atletico Madrid si Arsenal Londra au facut pasi importanti catre calificarea in sferturile de finala ale Europa League, joi seara, prin victoriile obtinute in prima mansa a optimilor. Atletico a dispus cu 3-0 pe teren propriu de Lokomotiv Moscova, prin golurile marcate de Saul, Diego Costa si Koke.…

- Celelalte partide din optimi sunt urmatoarele:Leipzig - Zenit Sankt Petersburg;Atletico Madrid - Lokomotiv Moscova;TSKA Moscova - Olympique Lyon;Olympique Marseille - Athletic Bilbao;Sporting Lisabona - Viktoria Plzen;Borussia Dortmund -…