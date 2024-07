Stiri pe aceeasi tema

- Corvinul Hunedoara s-a calificat in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, desi a fost invinsa de formatia ungara Paksi FC cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul Municipal din Sibiu, in mansa secunda a primului tur preliminar, relateaza Agerpres.

- FOTO: Corvinul Hunedoara, calificare istorica in Europa League! In turul doi preliminar, duel cu Corvinul Hunedoara s-a calificat in turul al doilea al Europa League, dupa manșa secunda a duelului cu Paksi FC (Ungaria), o calificare istorica pentru „corbii albaștri”. Gruparea de langa furnale intra…

- Sheriff Tiraspol și Milsami Orhei, din Republica Moldova, au reușit sa se califice in turul al doilea al Europa League, respectiv Conference League. Sheriff Tiraspol, care o elimina in urma cu un an pe Farul Constanța in primul tur al Ligii Campionilor, a infruntat-o pe Zira, din Azerbaidjan. Moldovenii…

- FCSB s-a calificat in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins echipa sanmarineza Virtus AC cu scorul de 4-0 (3-0), marti seara, pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in mansa secunda a primului tur preliminar.

- FCSB s-a distrat in prima repriza a deplasarii cu Virtus, din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor. Formația din San Marino a fost depașita la toate aspectele. Manșa retur dintre FCSB și Virus se joaca marți, 16 iulie, de la ora 20:30In turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, FCSB o va infrunta…

- In data de 22.06.2024, Clubul Sportiv „Tao Kickboxing” Turda a participat cu un lot de 13 sportivi la ediția a XIX-a a competiției “Judgement Day Grand Prix”, care s-a desfașurat la Brașov. Competiția a adunat la start un numar de 470 de sportivi, de la 57 de cluburi din țara. La finalul competiției,…

- Corvinul s-a calificat in primul tur preliminar al Europa League dupa ce a caștigat Cupa Romaniei in fața celor de la Oțelul Galați, scor 3-2 dupa loviturile de departajare. In primul tur preliminar Corvinul va intalni Paksi FC. Astazi, 19 iunie, de la ora 14:00 vor fi tragerile la sorți pentru turul…