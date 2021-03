Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Hațegan (40 de ani) se va afla la centru la meciul dintre Slavia Praga și Rangers din optimile de finala ale Europa League. Meciul dintre Slavia Praga și Rangers se va juca joi, 11 martie, la ora 19:55;In turul precedent, Rangers a trecut de Antwerp (4-3 in deplasare, 5-2 acasa), iar Slavia de…

- Nicolae Stanciu (27 de ani) este omul momentului la Slavia Praga, liderul din Cehia. Antrenorul Jindrich Trpisovsky (45 de ani) vorbește la superlativ despre mijlocașul roman. Slavia Praga este calificata in optimile de finala din Europa League. Va juca impotriva lui Rangers, echipa la care evolueaza…

- Duelul dintre Manchester United si AC Milan este capul de afis al optimilor de finala ale Europa League la fotbal, in urma tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon. Ultima confruntare dintre cele doua cluburi de top a avut loc in optimile Ligii Campionilor, sezonul 2009/10, englezii castigand cu…

- Ultima confruntare dintre cele doua cluburi de top a avut loc in optimile Ligii Campionilor, sezonul 2009/10, englezii castigand cu 3-2 in deplasare si cu 4-0 acasa. O alta dubla atractiva va fi cea dintre Slavia Praga si Glasgow Rangers, care va propune un duel romanesc, intre internationalii Nicolae…

- ​Vineri a avut loc, la Nyon, tragerea la sorți a partidelor din optimile Europa League, competiție unde România este reprezentata de un antrenor (Mircea Lucescu) și patru jucatori (Ianis Hagi, Nicolae Stanciu, Tudor Baluța și Ciprian Tatarușanu).Program optimi:Ajax vs Young Boys Dinamo…

- Tragerea la sorți a „optimilor” Europa League are loc astazi, ora 14:00, la Nyon (Elveția). Evenimentul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1. Toți reprezentanții Romaniei din „16”-imi s-au calificat in „optimile” Europa League: Mircea Lucescu, Tudor Baluța…

- Dinamo Kiev a facut pasul spre optimile Europa League, iar la finalul partidei cu Bruges (1-0) care a adus calificarea Mircea Lucescu s-a enervat în momentul în care a fost întrebat despre Șahtior. Pe lânga Dinamo Kiev, Ucraina mai are o echipa calificata în optimile…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, o va infrunta pe FC Bruges in saisprezecimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni, la Nyon. Cele doua echipe s-au intalnit in sezonul precedent, belgienii avand castig de cauza in…