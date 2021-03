Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile retur din optimile de finala ale Europa League se joaca astazi. AC Milan - Manchester United se anunța a fi cel mai tare meci, iar romanii Ianis Hagi (22 de ani) și Nicolae Stanciu (27) se vor infrunta din nou, in Rangers - Slavia Praga. Opt meciuri sunt programate astazi in a doua cea mai…

- Nicolae Stanciu (27 de ani), mijlocașul Slaviei Praga, a vorbit despre confruntarea cu Ianis Hagi (22), playmakerul lui Rangers, din „optimile” Europa League. Slavia Praga și Glasgow Rangers au remizat, scor 1-1, in turul optimii de finala din Europa League. Nicolae Stanciu a marcat un gol superb, in…

- Nicolae Stanciu (27 de ani), mijlocașul Slaviei Praga, o vede pe Rangers ușor favorita la calificare dupa egalul inregistrat in Cehia, 1-1. Slavia Praga și Glasgow Rangers au remizat, scor 1-1, in turul optimii de finala din Europa League. Nicolae Stanciu a marcat un gol superb, in veme ce Ianis Hagi…

- Glasgow Rangers și Slavia Praga se vor infrunta astazi, in manșa tur din optimile Europa League, de la ora 19:55. Inainte de primul duel cu Nicolae Stanciu (27 de ani), de pe Sinobo Stadium, presa din Scoția l-a laudat pe Ianis Hagi (22 de ani), dupa ce a caștigat titlul cu formația pregatita de Steven…

- Glasgow Rangers și Slavia Praga se vor infrunta in Europa League, iar manșa tur se va disputa pe 11 martie, de la ora 19:55, in Cehia, pe Sinobo Stadium. Ianis Hagi și Nicolae Stanciu au oferit declarații inainte de confruntarea directa din optimile competiției. In „16-imi”, Slavia Praga a produs surpriza…

- Duelul dintre Manchester United si AC Milan este capul de afis al optimilor de finala ale Europa League la fotbal, in urma tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon. Ultima confruntare dintre cele doua cluburi de top a avut loc in optimile Ligii Campionilor, sezonul 2009/10, englezii castigand cu…

- Tragerea la sorți a „optimilor” Europa League are loc astazi, ora 14:00, la Nyon (Elveția). Evenimentul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1. Toți reprezentanții Romaniei din „16”-imi s-au calificat in „optimile” Europa League: Mircea Lucescu, Tudor Baluța…

- Dinamo Kiev a facut pasul spre optimile Europa League, iar la finalul partidei cu Bruges (1-0) care a adus calificarea Mircea Lucescu s-a enervat în momentul în care a fost întrebat despre Șahtior. Pe lânga Dinamo Kiev, Ucraina mai are o echipa calificata în optimile…