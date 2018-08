Stiri pe aceeasi tema

- Joi, echipele noastre debuteaza în turul 3 al Europa League. Meciurile tur vor avea loc în deplasare, astfel CFR Cluj va merge în Armenia pentru duelul cu Alashkert, FCSB va evolua împotriva lui Hajduk Split, în Croatia, în timp ce Craiova are cel mai greu adversar.…

- Marcel Popescu, președintele lui U Craiova, a vorbit despre RB Leipzig, echipa in fața careia oltenii vor juca cel mai probabil in turul III din preliminariile Europa League. Oficialul craiovenilor e optimist, in ciuda valorii net superioare a adversarilor, și evoca o comparație cu parcursul "Craiovei…

- FCSB si FC Viitorul, daca vor trece de turul al doilea preliminar, si Universitatea Craiova si-au aflat, luni, posibilele adversare din turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti de la Nyon. Astfel, vicecampioana FCSB, daca va trece de echipa slovena NK Rudar…

- FCSB, Viitorul (daca vor trece de turul al doilea preliminar) și U Craiova și-au aflat posibilele adversare din turul trei preliminar al Europa League, in urma tragerii la sorți care a avut loc luni, la Nyon.

- Dupa ce campioana Romaniei, CFR Cluj, a aflat ca ar putea juca impotriva celor de la Ludogoreț, in turul 3 preliminar din Liga Campionilor, in urma cu puțin timp a venit randul celor de la FCSB, ”U” Craiova 1948 și Viitorul sa-și afle adversarii din turul 3 preliminar Europa League.

- Tragere la sorți in cupele europene. Cu cine pot juca echipele romanești in turul trei preliminar din Liga Campionilor și Liga Europa. UPDATE: Campioana CFR Cluj n-a avut noroc la tragerea la sorți. Ea o va intalni in turul trei preliminar, daca va trece de suedezii de la Malmo FF, pe invingatoarea…

- Tragerea la sorți din Liga Europa. Viitorul și FCSB iși vor afla primele adversare. Dupa ce campioana CFR Cluj a fost in urne ieri, urmand sa joace impotriva celor de la Malmo FF , in turul 2 din Liga Campionilor, azi intra la tragerea la sorți și Viitorul Constanța și FCSB. Viitorul va juca din turul…

- CFR Cluj, campioana Romaniei, va evolua in editia viitoare a Ligii Campionilor, in turul al doilea preliminar al competitiei. FCSB, echipa clasata pe locul al doilea in Liga I, va evolua in turul al doilea preliminar al Ligii Europa. CSU Craiova, formatia de pe locul al treilea al Ligii…