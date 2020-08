Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins Shirak cu 3-0 in primul tur preliminar al Europa League. Darius Olaru (22 de ani) și Florin Tanase (25 de ani), autorii primelor doua reușite, spera intr-o tragere ușoara la sorți, luni, 31 august. Posibilele adversare pentru FCSB, CFR Cluj și Botoșani, in preliminariile Europa League…

- Tragerea la sorti a primului tur preliminar al Ligii Europa va avea loc astazi, la Nyon, de la ora 13.00, in urma acesteia urmand sa isi afle adversarele echipele FCSB, Universitatea Craiova si FC Botosani, potrivit news.ro.In primul tur preliminar sunt implicate 94 de echipe. Pentru tragerea la…

- In primul tur preliminar sunt implicate 94 de echipe. Pentru tragerea la sortui, echipele au fostt impartite in 15 grupe: 13 cu cate sase echipe si doua cu cate opt. Fiecare grupa are trei echipe capi de serie si trei care nu sunt capi de serie, in cazul ultimelor doua grupe patru capi de serie si patru…

- Tragerea la sorți are loc, luni, de la ora 13:00, la Nyon, Elveția. FCSB are al patrulea coeficient (20.500) dintre echipele participante in turul I preliminar al Europa League. Craiova sta ceva mai prost (5.000), dar va scapa de adversarii dificili. Nu e și cazul celor de la FC Botoșani, care are…

- CFR Cluj și-a aflat prima adversara din drumul spre grupele Champions League: Floriana FC, campioana din Malta. Campioana ultimelor trei sezoane de Liga 1 a fost cap de serie la tragerea la sorți pentru primul tur preliminar. Meciurile din turul I preliminar al Ligii Campionilor vor avea loc pe 18/19…

- CFR Cluj iși va afla azi prima adversara din drumul spre grupele Champions League. Campioana ultimelor trei sezoane va fi cap de serie la tragerea la sorți pentru primul tur preliminar, eveniment care va incepe la ora 13:00, liveTEXT pe GSP.RO. Meciurile din turul I preliminar al Ligii Campionilor vor…