- Tottenham Hotspur este prima echipa calificata in optimile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a surclasat echipa austriaca Wolfsberger AC cu scorul de 4-0, la Londra, in mansa secunda a saisprezecimilor de finala. Foto: (c) John Walton POOL / EPA Echipa antrenata de Jose Mourinho, care…

- Tottenham Hotspur și Wolfsberger AC joaca astazi, de la ora 19:00, returul optimii de finala din UEFA Champions League. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport. Tottenham a caștigat meciul tur cu scorul de 4-1Meciul dintre…

- Programul meciurilor de astazi, din faza 16-imilor de finala (tur), din Liga Europa : ora 17.00: Dinamo Kiev – Club Brugge; ora 19.55: Braga – AS Roma, Krasnodar – Dinamo Zagreb, Olympiakos – PSV Eindhoven, Real Sociedad – Manchester United, Slavia Praga – Leicester, Steaua Roșie Belgrad – AC Milan,…

- ​UEFA a anuntat, vineri, ca meciul Wolfsberg – Tottenham, din prima mansa a 16-imilor de finala ale Europa League, se va disputa la Budapesta, pe Puskas Arena, si ca partida Arsenal – Benfica, din returul 16-imilor, va avea loc în Grecia, la Pireu.Confruntarea Wolfsberg –…

- ​UEFA a anuntat, marti, ca meciul tur din 16-imile Europa League, dintre Benfica si Arsenal, va avea loc pe Stadionul Olimpic din Roma, la 18 februarie.Meciul se va disputa la Roma din cauza restrictiilor sanitare în vigoare în Portugalia.Potrivit lequipe.fr, si meciul retur…

- România și Ungaria se afla pe ultimele locuri din Grupa Principala de la CE de handbal feminin, duelul de la Kolding fiind unul al codașelor. Meciul va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport, Telekom și LookTV de la ora 21:30.Meciurile zilei:Olanda vs Germania 28-27Ungaria…

- Miercuri seara, s-au jucat ultimele meciuri din faza grupelor acestui sezon al Ligii Campionilor. Primele doua echipe din fiecare grupa s-au calificat in optimi, in timp ce formatia de pe locul 3 va continua in Europa League

- Atacantul echipei Tottenham Hotspur, Harry Kane, va rata meciul de joi seara, din Europa League, din deplasare, cu LASK Linz din cauza unei accidentari, dar ar putea fi pe teren la derbyul de duminica, din Premier League, cu Arsenal, a declarat antrenorul Jose Mourinho, scrie dpa. Mourinho nu a specificat…