- FCSB a incheiat la egalitate in deplasare cu echipa croata Hajduk Split, scor 0-0, in meciul disputat joi pe stadionul Poljud, in mansa intai a turului al treilea preliminar al Europa League la fotbal. Dominata in prima repriza, dar cu o evolutie in crestere dupa minutul 46, FCSB a obtinut un rezultat…

- Echipele de start in meciul Hajduk Split - FCSB, programat, joi, de la ora 21,45 (PRO TV), pe stadionul Poljud, in mansa intai a turului al treilea preliminar al Europa League la fotbal: Hajduk Split: 70. Josip...

- Mihai Stoica, directorul sportiv de la FCSB, a postat o imagine pe contul sau de Instagram cu gazonul aproape inexistent de la Hajduk Split. Hajduk Split și FCSB se vor intalni in aceasta seara in turul trei preliminar din Europa League pe stadionul Poljud din Split, care are o capacitate de 34.000…

- Zeljko Kopic, antrenorul lui Hajduk Split, are postul in pericol inaintea "dublei" cu FCSB, din preliminariile Europa League. Totuși, tehnicianul croaților nu a parut afectat la conferința de presa premergatoare duelului de joi. Prima manșa se joaca joi, pe "Poljud", liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Hajduk Split traverseaza un inceput complicat de sezon, dar totul s-ar putea schimba daca echipa croata o elimina pe FCSB din turul III al preliminariilor Europa League. Prima manșa se joaca joi, pe "Poljud", liveTEXT pe GSP.ro și in direct la PRO TV de la ora 21:45. Reporterul GSP. ...

- FCSB va evolua joi, de la ora 21:45, in prima manșa a turului III din preliminariile Europa League, contra celor de la Hajduk Split. Dinamovistul Ivan Pesic ar vrea din tot sufletul ca Hajduk Split s-o invinga pe FCSB, dar ofera sfaturi utile rivalilor pentru confruntarea de pe "Poljud". A dat gol FCSB-ului…

- In aceasta seara se disputa manșa secunda a turul 2 preliminar din Europa League. Nu mai puțin de 44 de meciuri se joaca, Romania fiind reprezentata de FCSB și Viitorul, ambele cu șanse reale de a obține calificarea in faza urmatoare. In cazul in care vor merge mai departe, cei de la FCSB se vor duela…