- Nicolae Dica, tehnicianul celor de la FCSB, a trasat concluziile dupa prima victorie din actualul sezon, 2-0 pe terenul lui Rudar Velenje, in prima manșa din turul II al preliminariilor Europa League. "Ne-am creat foarte multe ocazii. Am avut unele probleme pe faza defensiva, pe care trebuie sa le…

- FCSB, vicecampioana Romaniei, a facut un pas mare spre al treilea tur preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia slovena NK Rudar Velenje cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe stadionul Ob Jezeru din Velenje, in prima mansa a turului al doilea preliminar. AGERPRES (editor: Mihai…

- Revenit dupa o operație la inghinali, Harlem Gnohere va face deplasarea cu restul jucatorilor steliști in Slovenia și va fi in lot pentru partida din aceasta seara cu Rudar Velenje din prima manșa a turului 2 preliminar din Europa League. "Bizonul nu e pregatit 100 % din punct de vedere fizic. El se…

- FCSB nu reprezinta un motiv de spaima pentru Hajduk Split, posibilul adversar din turul III, insa antrenorul lui Rudar Velenje, Marijan Pusnik, a vorbit la superlativ despre roș-albaștri inaintea duelului de joi din turul II al Europa League. Tehnicianul slovenilor a laudat-o pe FCSB, starnind nemulțumirea…

- FCSB debuteaza joi in preliminariile Europa League, contra slovenilor de la Rudar Velenje, iar vicecampioana Romaniei vrea sa spele rusinea infrangerii cu Astra (0-1), din prima etapa a noului sezon de Liga 1.

- Reacții dupa Astra Giurgiu – FCSB 1-0, meci disputat sambata seara, in etapa I a Ligii 1 la fotbal. Nicolae Dica, antrenor FCSB: ”Nu a mers nimic. Am inceput bine, ne-am creat doua ocazii mari, apoi parca s-a prabușit totul. Nu am avut ritm de joc, defensiv nu am avut agresivitate. Am facut o partida…

- Toate transferurile celor de la FC Hermannstadt pentru sezonul 2018-2019 de Liga 1. Sibienii pregatiți de Alexandru Pelici au plecat in Slovenia, intr-un cantonament de doua saptamani. Nou-promovata in Liga 1 a realizat patru transferuri. Radu Zaharia, 29 de ani, peste 150 meciuri in Liga 1 a trecut…

- FCSB, vicecampioana Romaniei, va juca in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal cu invingatoarea dintre formatia slovena Rudar Velenje si castigatoarea partidei Tre Fiori (San Marino) - Bala Town (Tara Galilor), potrivit tragerii al sorti efectuate miercuri la Nyon. Duelul…