Europa League, etapa 1. Rezultatele înregistrate joi seara Prima etapa a grupelor Ligii Europa s-a disputat joi seara. CFR Cluj a caștigat meciul disputant in Grupa A cu CSKA Sofia, scor 2-0. Detalii, AICI Rezultatele inregistrate in cele 24 de meciuri: Grupa A Young Boys – Roma 1-2CSKA Sofia – CFR Cluj 0-2 Grupa B Dundalk – Molde 1-2Rapid Viena – Arsenal 1-2 Grupa C Bayer Leverkusen – Nice 6-2Hapoel Be’er Sheva – Slavia Praga 3-1 Grupa D Standard Liege – Rangers 0-2Lech Poznan – Benfica 2-4 Grupa E PSV – Granada 1-2PAOK – Omonia Nicosia 1-1 Grupa F Napoli – AZ Alkmaar 0-1Rijeka – Real Sociedad 0-1 Grupa G Sporting Braga – AEK Atena 3-0Leicester City… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa a grupelor Ligii Europa este programata miercuri seara. 12 meciuri se vor disputa de la ora 19:55, iar alte 12 vor incepe la ora 22:00. CFR Cluj va evolua in Grupa A in deplasare, cu CSKA Sofia. Confruntarea va fi transmisa in direct de Digi Sport 1, Look Sport Plus și Telekom Sport 1. Pe…

- Armenia si Azerbaidjan nu vor mai gazdui meciuri oficiale sub egida UEFA din cauza conflictului din regiunea Nagorno Karabah, informeaza lequipe.fr.Comitetul Executiv UEFA a decis, marti, sa interzica pâna la o noua notificare toate competitiile oficiale pentru cluburi si echipe nationale…

- Dupa o calificare dramatica in grupele UEFA Europa League (la penalty-uri cu Rio Ave) și o tragere la sorți nefavorabila, fiind in grupa cu Celtic, Sparta Praga și Lille, AC Milan iși intarește lotul cu un fundaș de la Manchester United. Diogo Dalot este un fundaș de 21 de ani și joaca la United din…

- Cu un coeficient de 12.500, CFR Cluj a prins la limita un loc in a treia urna valorica, evitand adversari precum AC Milan, Granada, Feyenoord, Rangers, Hoffenheim sau Molde. CFR Cluj, campioana Romaniei, s-a calificat in grupele Europa League, dupa victoria clara cu finlandezii de la KuPS,…

- CFR Cluj iși afla astazi adversarele din grupa de Europa League. Tragerea la sorți este programata de la ora 14:00, la Nyon. Campioana Romaniei a prins ultimul loc in urna a treia valorica. Evita astfel adversare precum Granada, AC Milan, sau chiar Glasgow Rangers, formația lui Ianis Hagi. Dar va avea…

- ​​Autogolul zilei vine din play-off-ul Europa League, acolo unde Peter Ankersen (Copenhaga) a trimis mingea în propria poarta, dupa o faza în care nici colegii sai de echipa nu s-au descurcat mai bine. Pavicic (Rijeka) a luat balonul de la jumatatea terenului, a trecut pe lânga un…

- Astazi aflam echipele calificate in turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Toate partidele sunt liveSCORE pe GSP.ro, incepand cu ora 17:30. CFR Cluj - Dinamo Zagreb e liveTEXT AICI de la ora 21:00Daca trece de Dinamo Zagreb, CFR Cluj va da in turul 3 preliminar al UEFA Champions League peste…