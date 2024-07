Stiri pe aceeasi tema

- Corvinul Hunedoara a pierdut in fața celor de la Paksi in manșa retur a primului tur preliminar de Europa League, scor 0-2, insa victoria cu 4-0 din Ungaria este suficienta pentru calificarea in urmatorul act, unde hunedorenii vor intalni Rijeka, vicecampioana Ungariei. ...

- Florin Maxim (43 de ani), antrenorul de la Corvinul Hunedoara, a tras concluziile, dupa de echipa lui a fost invinsa de Paksi cu scorul de 0-2, in primul tur al Europa League. Corvinul merge in turul al doilea, grație victoriei zdrobitoare din Ungaria, scor 4-0. In turul doi, hunedorenii, vor da de…

- FOTO: Corvinul Hunedoara, calificare istorica in Europa League! In turul doi preliminar, duel cu Corvinul Hunedoara s-a calificat in turul al doilea al Europa League, dupa manșa secunda a duelului cu Paksi FC (Ungaria), o calificare istorica pentru „corbii albaștri”. Gruparea de langa furnale intra…

- Florin Maxim (43 de ani), antrenorul Corvinului Hunedoara, a susținut conferința de presa premergatoare returului cu Paksi, din primul tur preliminar al Europa League. Formația din Liga 2 s-a impus in Ungaria cu un incredibil 4-0. Corvinul Hunedoara - Paksi, returul primului tur preliminar al Europa…

- Corvinul Hunedoara - Paksi, returul primului tur preliminar al Europa League, va avea loc astazi de la ora 21:00. Partida va avea loc pe „Municipalul” din Sibiu, fiind in format liveTEXT pe GSP.ro și televizata de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. In tur, Corvinul s-a impus cu 4-0 in Ungaria (Sergiu Buș…

- Corvinul Hunedoara, echipa de suflet a hunedorenilor, a scris aseara la Paks, in Ungaria, o noua pagina de istorie in fotbalul european. O echipa din liga a doua a Romaniei a reușit sa invinga categoric, in deplasare, cu un scor de 4-0, vicecampioana Ungariei, in meciul din Turul 1 preliminar al Europa…

- Atacantul Marius Lupu a declarat, joi, dupa victoria Corvinului cu vicecampioana Ungariei , Paksi, cu scorul de 4-0, in prima mansa a turului intai preliminar al Europa League la fotbal, ca nu este o surpriza si ca este rodul muncii sale si a colegilor sai. „Pentru noi sincer nu a fost o surpriza,…

- Corvinul Hunedoara a ajuns in Ungaria și a efectuat antrenamentul oficial inainte de duelul cu Paksi din primul tur preliminar al Europa League. Florin Maxim (43 de ani) și Alexandru Neacșa (32 de ani) au fost prezenți la conferința de presa premergatoare partidei și au vorbit despre adversarul din…