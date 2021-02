Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu, 75 de ani, antrenorul lui Dinamo Kiev, nu a fost pe deplin mulțumit de jucatorii sai dupa calificarea obținuta in „optimile” Europa League, in urma returului cu Bruges caștigat, scor 1-0 in Belgia (2-1 la general pentru ucraineni). „Au fost cateva probleme in prima repriza, am fost precipitați…

- Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, vorbește despre un mare transfer ratat in cariera sa: „Am facut totul ca sa-l iau pe Lewandowski la Șahtior, dar n-am putut. El a preferat sa joace in Germania”. FC Bruges - Dinamo Kiev, in returul 16-imilor Europa League se joaca joi, de la 22:00. Partida…

- Dinamo Kiev, formația antrenata de Mircea Lucescu, a remizat cu belgienii de la Club Brugge, scor 1-1, in turul șaisprezecimilor de finala din Europa League. Tehnicianul roman in varsta de 75 de ani a tras concluziile la final. Returul Club Brugge - Dinamo Kiev se joaca joia viitoare, de la ora 22:00.…

- Tudor Baluța (21 de ani) a fost operat din nou, din cauza unei fracturi la al 5-lea metatarsian. Imprumutat de Dinamo Kiev de la Brighton, pana la sfarșitul sezonului, Tudor Baluța are ghinion dupa ghinion. Victima unei fracturi la al 5-lea metatarsian in ianuarie, mijlocașul in varsta de 21 de ani…

- Dinamo Kiev și FC Bruges se vor infrunta pe 18 februarie, de la ora 17:00, in „16-mile” Europa League, iar adversara lui Mircea Lucescu are probleme inaintea turului din Ucraina, din cauza cazurilor de COVID-19 din lotul echipei. ...

- Capitanul Serhiy Sydorchuk (29 de ani) a vorbit despre impactul lui Mircea Lucescu (75 de ani) la Dinamo Kiev: „Nu vrea sa te umileasca sau sa te faca sa te simți vinovat. E mereu alaturi de noi”. Mircea Lucescu a incheiat 2020 campion de iarna in Ucraina și calificat cu Dinamo Kiev in "16-imile" Europa…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, o va infrunta pe FC Bruges in saisprezecimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni, la Nyon. Cele doua echipe s-au intalnit in sezonul precedent, belgienii avand castig de cauza in…

- Franțuzoaica Stephanie Frappart, 36 de ani, va arbitra partida Juventus - Dinamo Kiev din Grupa G Champions League, stabilind astfel o premiera. Juventus - Dinamo Kiev se joaca miercuri, 2 decembrie, de la ora 22:00. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro;Elevii lui Mircea Lucescu…