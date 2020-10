Europa League 2020. Programul și televizarea meciurilor de joi A doua a etapa a grupelor Ligii Europa este programata joi seara. 12 meciuri se vor disputa de la ora 19:55, iar alte 12 vor incepe la ora 22:00. CFR Cluj va evolua in Grupa A, pe teren propriu, cu echipa elvețiana Young Boys Berna. Confruntarea va fi transmisa in direct de Digi Sport 1, Look Sport Plus și Telekom Sport 1. Pe langa CFR Cluj, 8 fotbalisti romani vor putea juca in aceasta faza a competiției. Este vorba despre Moti, Keseru si Dragos Grigore la Ludogoreț, Nita si Stanciu la Sparta Praga, Ianis Hagi la Rangers, Tatarusanu la AC Milan și Nedelcearu la AEK Atena. Programul celor 24 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

